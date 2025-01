ETV Bharat / health

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾದ ತೇಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?; ಈ ತೊಂದರೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? - HOW TO STOP BURPING NATURALLY

How to Stop Burping Naturally: ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೇಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್​ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತೇಗುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಶುಂಠಿ: ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ತೇಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ತೇಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವವರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲವೇ ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ (European Journal of Gastroenterology and Hepatology) ಪ್ರಕಟವಾದ 'ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು & ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಶುಂಠಿಯ ಸಾರದ ಪರಿಣಾಮ' (The effect of ginger extract on gastric emptying and belching) ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ (ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ).

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್​ ಶುಂಠಿ ಪೀಸ್​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣವು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಇಲ್ಲವೇ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೇಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪಪ್ಪಾಯಿ: ತೇಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪೈನ್ ಕಿಣ್ವವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.