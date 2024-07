ETV Bharat / health

ಫೋನ್ ಚಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ - HOW TO OVER COME PHONE ADDICTION

How To Overcome Phone Addiction: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿವೆ. ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಪೋನ್​ಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಹಲವು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 1. ಜಾಗೃತಿ ಮುಖ್ಯ : ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್​ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. 2. ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಗಳು : ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. 3. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು: ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್‌ಗಳು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 4. ಫೋನ್-ಮುಕ್ತ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ : ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್‌ಗಳು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳನ್ನ ಫೋನ್-ಮುಕ್ತ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಮೊದಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸಿದರೂ ಕ್ರಮೇಣ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 5. ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ : ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನೀವು ಮಲಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.