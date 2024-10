ETV Bharat / health

'ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು, ಮರೆವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ದೂರ'!

How to Improve Brain Health: ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಮರೆವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬದುಕಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು. ತಾವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನರು ಮರೆವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರ್ಪಡಿವೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಜೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ (American Geriatrics Society - JAGS) ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ಮರೆವಿನ ಅಪಾಯವು 35% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ: ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅರಿವಿನ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಏಂಜಲೀನಾ ಸುಟಿನ್ ಮತ್ತು ತಂಡವು "Sense of Purpose in Life and Risk of Incident Dementia" ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದು). ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವವರಿಗೆ ಆಲ್ಝೈಮರ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯು ಆರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್-ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ನ್ಯೂರಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೆದುಳು ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.