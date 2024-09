ETV Bharat / health

ಚಪಾತಿಯಷ್ಟೇ ಮೃದುವಾಗಿ 'ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ' ತಯಾರಿಸಿ; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ! - How To Make Jowar Roti

By ETV Bharat Health Team

How To Make Jowar Roti Easily At Home: ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಜೋಳದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವವರು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್

ನೀರು - 1 ಕಪ್​