ETV Bharat / health

ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವ ರಗಳೆ ಇಲ್ಲ, ನೆನೆಸಿಡುವ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಇಲ್ಲ: 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಗರಿಗರಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ; ಅದು ಹೇಗೆ? - How to make DOSA WITHOUT GRINDING

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 23 hours ago

ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬದೇ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ: ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ( ETV Bharat )