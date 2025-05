ETV Bharat / health

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ - CAN ONIONS HANDLE HEAT

Published : May 16, 2025 at 4:04 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Onions Protect You From The Heat: ಅನೇಕ ಜನರು ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಸ್ ಬಾತ್​ಗಳಲ್ಲಿ, ಕರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಲಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಲಾಭಗಳೇನು?:

ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುತ್ತೆ: ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಪ್ರಮಾಣ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್​ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ದ್ರವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆವರಿನಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ: ಈರುಳ್ಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಾಖದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೊಡವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.