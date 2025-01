ETV Bharat / health

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ - HOW MUCH SALT INTAKE DAILY

How Much Salt You Should Consume in a Day : ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ತರಕಾರಿಗಳು, ಮಾಂಸ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಿಡ್ನಿ, ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಜ್ಞರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.