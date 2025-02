ETV Bharat / health

ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ್ಟ್​ ಬಳಸಿದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಎಚ್ಚರಿಕೆ - HOW MUCH SALT INTAKE PER DAY

ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Image )