ETV Bharat / health

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? - HOW MANY LITRES OF WATER PER DAY

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : 3 minutes ago

Excess Water Intake Side Effects: ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತನಿಗೆ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. "ಸುಮಾರು 70 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 2.5 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನೀರು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.'' -ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ ವಿವಿಧ ತೊಂದರೆ: ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೈಪೋನಾಟ್ರೀಮಿಯಾ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.