ETV Bharat / health

Belly Fat ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ 5 -20 - 30 ನಿಯಮ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ?; ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳೇನು? - WHAT IS THE 5 20 30 RULE

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( US Department of Health and Human Services )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 12, 2025 at 12:41 PM IST 4 Min Read