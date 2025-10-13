ETV Bharat / health

ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೆಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

DJ Sound Side Effects: ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್​ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಶಾಶ್ವತ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

PREVENTING HEARING LOSS EAR DAMAGE FROM LOUD NOISE HOW TO HEAL EARS AFTER LOUD SOUNDS ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Eenadu, Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 13, 2025 at 9:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

DJ Sound Side Effects: ಹಬ್ಬವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್​ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಜೋರು ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಎಂಬುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಡಿಜೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಡಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಂತು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕಿವಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊರ, ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಒಳ ಕಿವಿ. ಒಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಕ್ಲಿಯಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಶಬ್ದ-ಪ್ರೇರಿತ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟವನ್ನು (NIHL) ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿವುಡುತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂವಹನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

PREVENTING HEARING LOSS EAR DAMAGE FROM LOUD NOISE HOW TO HEAL EARS AFTER LOUD SOUNDS ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಕೇಳಬಹುದು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಿವಿಗಳು 70 ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು 85 ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯು 85 ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೇಳಬಾರದು ಹಾಗೂ 100 ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೇಳಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡಿಜೆಗಳು ಬಳಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಫೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 60 ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವಾಗ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮವು ಕನಿಷ್ಠ 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ನೀವು ಕಿವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

-ಡಾ.ಸಿಂಗಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಇಎನ್‌ಟಿ ತಜ್ಞರು

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ: ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆಡಿಯಾಲಜಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 85 ಡಿಬಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನ್ಯತೆ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಡಿಜೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.

PREVENTING HEARING LOSS EAR DAMAGE FROM LOUD NOISE HOW TO HEAL EARS AFTER LOUD SOUNDS ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಶಾಶ್ವತ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 100-130 ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸೌಂಡ್​ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಒಮ್ಮೆಗೆ 90 ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 85 ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಕೆಲವರು 40 ರಿಂದ 50 ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಳ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ: ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಬ್ದವು ಬೇಸರ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

PREVENTING HEARING LOSS EAR DAMAGE FROM LOUD NOISE HOW TO HEAL EARS AFTER LOUD SOUNDS ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಳು:

  • ಮಾತನಾಡುವಾಗ - 60 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್
  • ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ - 80 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್
  • ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ - 110-130 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್
  • ಪಟಾಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ ಭಾರಿ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು 120-140 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

PREVENTING HEARING LOSS EAR DAMAGE FROM LOUD NOISE HOW TO HEAL EARS AFTER LOUD SOUNDS ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Eenadu, Getty Images)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

PREVENTING HEARING LOSS
EAR DAMAGE FROM LOUD NOISE
HOW TO HEAL EARS AFTER LOUD SOUNDS
ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು
WHAT ARE EFFECTS OF TOO MUCH NOISE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚೇಂಜ್​: ಈಗ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​, ಡಿಎಂ!

ಇವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ರೇಸರ್: ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!

ಕಾಂತಾರ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಲೈವ್​ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟೈಮ್: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.