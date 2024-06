ETV Bharat / health

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಲಿದೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್​ ಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ - treatment for breast cancer

Hormone therapy can be an effective treatment against some breast cancers ( ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ )