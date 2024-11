ETV Bharat / health

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ- ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ?: ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು!

Honey Lemon Water Benefits: ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆರಸ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು Journal of Alternative and Complementary Medicine ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Iran University of Medical Sciences ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಹ್ರಾ ಯಘೂಬಿ ಅವರು, The Effects of Honey on Weight Loss in Overweight and Obese Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಧರು. (ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)