ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ & ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ಲೇಕ್ ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
Ways To Strengthen Arteries: ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನು, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ, ಪ್ಲೇಕ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : September 26, 2025 at 6:57 PM IST
Ways To Strengthen Arteries: ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಪಧಮನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮಾನವ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಭರಿತ ರಕ್ತ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಹೃದಯದ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಇನಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಟಿಪ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವ್ಯಾಯಾಮ: ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ವ್ಯಾಯಾಮವು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 8 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಇಲ್ಲವೇ 3 ದಿನಗಳು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿಯು ಅಪಧಮನಿಯ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಮೆಗಾ-3 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ: ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನು, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಒಮೆಗಾ-3 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಒಳಗೆ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಕ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ NCBI ಜರ್ನಲ್ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಯ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ (ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ).
AHA ಜರ್ನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಜನರು ಪರಿಧಮನಿಯ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ: ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಪದರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ 45 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಕರು ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ: ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನರಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ತೀವ್ರ ಆಂಜಿನಾ (ಅಸ್ಥಿರ ಆಂಜಿನಾ) ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಘಟನೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.