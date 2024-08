ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹ ನೀಡುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು! - Heart attack warning signs

ETV Bharat / health

Heart attack warning signs: ಹೃದಯವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಬದಲಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಅನೇಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, 10 ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ...

ದಣಿವಾಗುವುದು: ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, 10 ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ದಣಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ಆಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಧಮನಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆಯಾಸ (Fatigue as a Symptom of Acute Coronary Syndrome in Women) ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಡಾ. ವ್ಯಾಕಾರಿನೋ ವಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲು ಎದೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇಹ ಬೆವರುವುದು: ಬೆವರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ: ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.