ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?: ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? - TOOTH BRUSH CHANGE REASONS

Published : May 31, 2025 at 11:24 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Tooth Brush Change Reasons: ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಇಡೀ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯಬಹುದು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ನೋವು, ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ನಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯವೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಲಸ್​ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬಳಸುವ ಟೂತ್​ ಬ್ರಷ್ ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಟೂತ್​ ಬ್ರಷ್​ ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸುವ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. '​​ಟೂತ್​ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೇಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (The journal of the American Dental Association) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.