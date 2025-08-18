ETV Bharat / health

ನಿತ್ಯ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿದೆ ಖಿನ್ನತೆ ಅಪಾಯ: ಅಧ್ಯಯನ - BENEFITS OF EATING ORANGES

Orange Fruit Health Benefits: ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯವು ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

EFFECTS OF EATING ORANGE DAILY ORANGES IMPROVES MOOD ORANGE BENEFITS ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 18, 2025 at 1:22 PM IST

3 Min Read

Orange Fruit Health Benefits: ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವೇ? ಕಿತ್ತಳೆ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ವಿವರವಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್‌ನಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.

EFFECTS OF EATING ORANGE DAILY ORANGES IMPROVES MOOD ORANGE BENEFITS ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿತವು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸೇಬು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ನಿವಾರಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆಯು ಖಿನ್ನತೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಡಾ. ರಾಜ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಇದು ನರಕೋಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಅಂತರಕೋಶೀಯ ಸಂವಹನ ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪೊರೆ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೆದುಳಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

EFFECTS OF EATING ORANGE DAILY ORANGES IMPROVES MOOD ORANGE BENEFITS ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು
ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಅವು ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಫ್. ಪ್ರೌಸ್ನಿಟ್ಜಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ನರಪ್ರೇಕ್ಷಕಗಳಾದ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅರಿವಿನ ದುರ್ಬಲತೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು BMC ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ಗಮನಿಸಿದೆ.

EFFECTS OF EATING ORANGE DAILY ORANGES IMPROVES MOOD ORANGE BENEFITS ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು
ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

Orange Fruit Health Benefits: ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವೇ? ಕಿತ್ತಳೆ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ವಿವರವಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್‌ನಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.

EFFECTS OF EATING ORANGE DAILY ORANGES IMPROVES MOOD ORANGE BENEFITS ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿತವು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸೇಬು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ನಿವಾರಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆಯು ಖಿನ್ನತೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಡಾ. ರಾಜ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಇದು ನರಕೋಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಅಂತರಕೋಶೀಯ ಸಂವಹನ ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪೊರೆ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೆದುಳಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

EFFECTS OF EATING ORANGE DAILY ORANGES IMPROVES MOOD ORANGE BENEFITS ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು
ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಅವು ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಫ್. ಪ್ರೌಸ್ನಿಟ್ಜಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ನರಪ್ರೇಕ್ಷಕಗಳಾದ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅರಿವಿನ ದುರ್ಬಲತೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು BMC ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ಗಮನಿಸಿದೆ.

EFFECTS OF EATING ORANGE DAILY ORANGES IMPROVES MOOD ORANGE BENEFITS ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು
ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

EFFECTS OF EATING ORANGE DAILYORANGES IMPROVES MOODORANGE BENEFITSಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳುBENEFITS OF EATING ORANGES

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ​ ​ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 14 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಗದಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರನ್ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎನ್​​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್​ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ​: ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ!

ಗೃಹ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ SBI ಶಾಕ್​: ಹೋಮ್ ಲೋನ್​​ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.