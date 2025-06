ETV Bharat / health

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ: ಸಂಶೋಧನೆ

ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images )

June 4, 2025

How Many Liter Of Water Per Day: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಬಾರ್-ಇಲಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು (Bar-Ilan University, Israel) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಸಂಶೋಧಕರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು 135 ರಿಂದ 146 mmol/L ಇರುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images) ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮೊದಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 140 ರಿಂದ 146 mmol/L ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ದೇಹದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕ, ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟವು 143 mmol/L ಮೀರಿದಾಗ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images) ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3.7 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು 2.7 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images) ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು? 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ- 950 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್​ಗಳು

4 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು - 1.1 ಲೀಟರ್

8 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು - 1.8 ಲೀಟರ್

ಮಹಿಳೆಯರು- 2.7 ಲೀಟರ್

ಪುರುಷರು ದಿನಕ್ಕೆ 3.7 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ?