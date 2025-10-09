ETV Bharat / health

ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ & ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡಬೇಡಿ, ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

Home Remedies for Cough And Cold: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS, Canva)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 9, 2025 at 10:20 PM IST

2 Min Read
Home Remedies for Cough And Cold: ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್​ಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Canva)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ 14 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಸಿರಪ್‌ನಲ್ಲಿ 48.6% ಡೈಥೆನಾಲ್ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)

ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಳಕೆ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶುಂಠಿ & ತುಳಸಿ ಮಿಶ್ರಣ: ತುಳಸಿ ಎಲೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿನೀರಿನ ಹಬೆ: ಬಿಸಿನೀರಿನ ಹಬೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶವು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರಿಶಿನ ಹಾಲಿನ ಟಾನಿಕ್: ಮಕ್ಕಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ನೀಡಬಹುದು.

ಲವಣಯುಕ್ತ ಡ್ರಾಪ್ಸ್: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಲವಣಯುಕ್ತ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಟ್​ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್: ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪೂರಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಮಗುವಿನ ಕೆಮ್ಮು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ, ಮೆಡಿಕಲ್​ ಶಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸಿರಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮೊದಲ ಹಂತದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

