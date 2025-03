ETV Bharat / health

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 30-30-30 ರೂಲ್ಸ್ - WHAT IS THE 30 30 30 RULE

ಏನಿದು 30-30-30 ರೂಲ್ಸ್​?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : Mar 25, 2025, 12:15 PM IST