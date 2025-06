ETV Bharat / health

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? - DARK CHOCOLATE HEALTH BENEFITS

ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನರಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಹಲವು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು NCBI ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ 'Dark chocolate: An overview of its biological activity, processing, and fortification approaches ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ: ಡಾರ್ಕ್​ ಚಾಕೊಲೇಟ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಕಾಟೆಚಿನ್ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್​ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 'ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವಿಸದವರಿಗಿಂತ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಔನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವಿಸುವ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಶೇಕಡಾ 21ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ' ಎಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ: ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಚರ್ಮವನ್ನು UV ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕರಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ: ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

