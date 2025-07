ETV Bharat / health

ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್​ಗಳು ಏಕೆ & ಎಷ್ಟೊತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? - HOW MUCH WALK PER DAY FOR DIABETES

ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್​ಗಳು ಏಕೆ & ಎಷ್ಟೊತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : July 11, 2025 at 9:54 PM IST 3 Min Read