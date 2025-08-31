ETV Bharat / health

ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು? - BEAUTY PARLOR STROKE SYNDROME

ನೀವು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 31, 2025 at 12:21 PM IST

Beauty Parlor Stroke Syndrome Symptoms: ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವರೆಗೆ, 'ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' (BPSS) ನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಏನಿದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್?: ಇದು ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಗಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬೇಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಶೇರುಕ ಅಪಧಮನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತನಾಳವು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಶೇರುಕ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಿಪಿಎಸ್ಎಸ್ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಬಿಪಿಎಸ್ಎಸ್) ಎಂಬುದು ಕುತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಶೇರುಕ ಅಪಧಮನಿಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಕಶೇರುಕ ಕೊರತೆ (VBI) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಧ್ಯಯನ (National Library of Medicine) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:

  • ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು
  • ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
  • ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ
  • ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ
  • ಪ್ಯಾರೆಸ್ಟೇಷಿಯಾಸ್ - ದೇಹದ ಒಂದು ಅರ್ಧಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ
  • ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  • ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಊತ

ವೈದ್ಯರ ಮಾತು: ಈ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಶೇ.92ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಧೂಮಪಾನಿಗಳು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಪಿಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು, ವಿವಿಧ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೈಪರ್ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿರುವ ಜನರು ಈ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯವಾಡದ ಡಾ.ಜಿ.ಇವಾಂಜೆಲಿನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್​​​ ನೀಡಬೇಕು.
  • ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಗ್ಗಿಸಬೇಡಿ.
  • ನಿಮಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಬೇಕು.
  • ಸೌಂದರ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
  • ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ?:

  • ಮೆದುಳಿನ ಸಿಟಿ/ಎಂಆರ್‌ಐ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಎಂಆರ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕಶೇರುಕ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಷ್ಕೆಮಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಇತರ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಂತೆಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

