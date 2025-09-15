ETV Bharat / health

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?, ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು: ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?; ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

CONJUNCTIVITIS CONJUNCTIVITIS SYMPTOMS EYE IRRITATION ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ವರ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಡುತ್ತೀದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat, Getty Images)
ETV Bharat Health Team

September 15, 2025

What are the symptoms of conjunctivitis: ಮಳೆಗಾಲವು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ (ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ವರ) ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಟವೆಲ್, ಕರವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಏಕೆ?: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ, ನಿಂತ ನೀರು ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು, ಧೂಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಜನರು ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಮಳೆನೀರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಡುತ್ತೀದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ (ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ವರ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಬೇಗನೆ ಹದಗೆಡಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:

  • ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಕಣ್ಣುಗಳು
  • ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ
  • ನೀರಿನ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾದ ಸ್ರಾವ
  • ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಊತ
  • ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?:

  • ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್‌ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಧೂಳಿನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಡಿ.
  • ಟವೆಲ್, ಕರವಸ್ತ್ರ, ದಿಂಬುಗಳು, ಕಾಜಲ್ ಅಥವಾ ಐಲೈನರ್‌ನಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
  • ಸ್ವಯಂ-ಔಷದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಓವರ್ - ದಿ-ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಂಕನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
  • ನಿರಂತರ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಊತವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?:

  • ಮಳೆನೀರು ಅಥವಾ ಧೂಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ತುರಿಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಉಜ್ಜುವ ಬದಲು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
  • ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.
  • ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದ್ದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು.

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ: ''ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಊತ, ಕೆಂಪು, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆಸುಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸ್ವ-ಔಷಧ ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗುವ ಮೊದಲು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ'' ಎಂದು ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಪ್ರೊ.ಮನ್ನಮ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ದಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

