ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯಯುತವಾಗಿರಲು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ - AVOID THESE MORNING MISTAKES

Published : July 15, 2025 at 6:16 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Avoid These Mistakes After Waking Up: ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯದಿಂದಿರಲು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯಯುತವಾಗಿರಲು ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದೇಳಿ: ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಉಡುಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವೇಗವಿಲ್ಲದೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.