ವೀಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಚಿಕನ್​ Vs ಮೀನು, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ​ ಗೊತ್ತೆ? - CHICKEN VS FISH NUTRITION

Chicken Vs Fish Which is Better: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ರುಚಿಗಾಗಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿ ಮಾಂಸವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಮೀನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮಟನ್, ಮೀನು, ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ಏಡಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ.

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಬಲವಾದ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಆಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದವರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಸತು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆದ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.