ಡೈಪರ್ಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ತಡೆಯಲು ಏನ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈಪರ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 18, 2025 at 8:32 PM IST
How To Get Rid of Diaper Rash: ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೈಪರ್ಗಳು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡೈಪರ್ಗಳು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ದದ್ದುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು? ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡೈಪರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೋಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಹಳೆಯ ಹತ್ತಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕಂಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಡೈಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶ, ನಿರೋಧಕವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು 18 ರಿಂದ 20 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಾಟನ್ ಡೈಪರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿದರೂ, ದೇಹವು ದಣಿಯುತ್ತದೆ. ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮೂತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತೊಡೆಸಂದು ಹುಣ್ಣುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅತಿಸಾರದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು.
ಡೈಪರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು 2 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ ರಾವ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು:
- ಮಕ್ಕಳು ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಧರಿಸಬಾರದು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.
- ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಕು. ವೈಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ದದ್ದುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿ.
- ಕಾಟನ್ ಡೈಪರ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
- ಈ ಡೈಪರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿರಬಾರದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.