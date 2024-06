ETV Bharat / health

ಕೆಂಪು ವೈನ್ vs ವೈಟ್ ವೈನ್: ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಉಪಯೋಗಗಳೇನು? - What Difference Red And White Wine

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Jun 19, 2024, 10:21 AM IST

ಕೆಂಪು ವೈನ್ ( ETV Bharat )

Difference Between Red And White Wine: ಮದ್ಯ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಬಿಯರ್​, ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್​, ವೈನ್​. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ವಿಧದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್​ಯುಕ್ತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್​ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಿಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವೈನ್​ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್​ಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ವೈನ್​ ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಾ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ವೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ವೈನ್​ಗಳಿವೆ ಎಂದು. ಹೌದು ಒಂದು ಕೆಂಪು​ವೈನ್​ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಳಿವೈನ್​. ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ವೈನ್​​ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ವೈನ್​ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ವೈನ್ ಎಂಬುದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ವೈನ್‌ ಎರಡನ್ನೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ , ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ವೈನ್: ಇದನ್ನು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಚೂರ್ಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರಸವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಸದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವೈನ್​ನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಂಪು ವೈನ್ ಅನ್ನು ಕೆಂಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ: ಪಿನೋಟ್ ನಾಯ್ರ್, ಕ್ಯಾಬರ್ನೆಟ್ ಸುವಿಗ್ನಾನ್, ಮಾಲ್ಬೆಕ್, ಇತ್ಯಾದಿ). ಬಿಳಿ ವೈನ್: ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶೇಖರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ರಸದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ವೈನ್​ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುಚಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು - ರೆಡ್ ವೈನ್: ರೆಡ್ ವೈನ್ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಫ್ಲೇವರ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ, ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ಯಾನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಇದು ಬಿಳಿ ವೈನ್​ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ವೈನ್: ಬಿಳಿ ವೈನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಟ್ರಸ್ (ನಿಂಬೆ), ಕಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣು (ಪೀಚ್, ಏಪ್ರಿಕಾಟ್), ಅನಾನಸ್, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸುವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು - ರೆಡ್ ವೈನ್: ರೆಡ್ ವೈನ್​ನ ಮಿತ ಸೇವನೆಯು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್‌ನಂತಹ ವಿವಿಧ ನಿರೋಧಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. "npj ಏಜಿಂಗ್" ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2018 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ವೈನ್‌ನ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ ಡಾ.ಎರಿನ್ ಮಾರಿಸನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೆಡ್ ವೈನ್‌ನ ಮಧ್ಯಮ ಸೇವನೆಯು ಅದರ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳೆಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ವೈನ್: ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಳಿ ವೈನ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೆಂಪು ವೈನ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬಿಳಿ ವೈನ್‌ನ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವನೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಪರಿಣತರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಪಾತಿ Vs ರೈಸ್: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? - Chapati Vs Rice Health Benefits