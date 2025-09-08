ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಪಾದದ ಹುಣ್ಣು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಬೆರಳುಗಳು & ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾದದ ಹುಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಬೆರಳುಗಳು & ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಹುಣ್ಣು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 8, 2025 at 4:12 PM IST
Diabetes Foot Ulcers Reasons: ಮಧುಮೇಹವು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾದದವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಆಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಗುಣವಾಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರ ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹಗಳಿಗೆ ಈ ಅಪಾಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುವವರೆಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗಚ್ಛೇದನದ ಅಗತ್ಯವು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹದ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಗುಣಪಡಿಸಿದವರಿಗಿಂತ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದವರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಅಂಗಚ್ಛೇದನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಪಾದದ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾದಗಳು ಹೃದಯದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಹದ ತೂಕದ ಹೊರೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಪದರವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ (ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ). ಇದು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ (ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ) ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪಾದಗಳು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಶೂ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಇದ್ದರೂ, ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಹುಣ್ಣು ಪತ್ತೆಯಾದರೂ, ಅದು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪಾದದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪಾದದ ವಿರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆರಂಭ: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಶಾಖ ಮತ್ತು ಊತವೂ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರುವೆಗಳು ತೆವಳುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಕುಟುಕುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ಗೀಚದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹುಣ್ಣುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಕೀವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು, ಕೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಮಧುಮೇಹ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
- ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
- ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ.
- ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬ್ಲೇಡ್ ಬದಲಿಗೆ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಬಳಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಅಂಚುಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲಸಸ್ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
- ನೀವು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದು, ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಊತ, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಭಾವನೆ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕುಟುಕಿನಂತಹ ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ. ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕುಗಳು, ಒಣ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ: ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣವಾಗದ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬೆರಳುಗಳು, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಟಿಸ್, ಸೆಲ್ಯುಲೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ದಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.