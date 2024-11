ETV Bharat / health

ಚಪಾತಿ vs ರೈಸ್: ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್​ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್​?

Rice or Roti Which is Better for Diabetes: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕವರು ಎನ್ನುವ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಣೆ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಶುಗರ್​ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಅನ್ನದ ಬದಲು ಚಪಾತಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶುಗರ್​ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಲವು ಜನರದ್ದು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ರೈಸ್​ ಬದಲು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಿನವಿಡೀ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬಳಸುವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೋಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.'' -ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ರೈಸ್​ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.