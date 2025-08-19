ETV Bharat / health

ದಿನವೂ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ - EXERCISE FOR ALZHEIMER DISEASE

Alzheimer Disease: ನಿತ್ಯ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Aerobic exercise for Alzheimer's disease: ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಅಲ್ಝೈಮರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೆದುಳು (Getty Images)

ಏನಿದು ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ?: ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಒಂದು ನರ ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಚಿಂತನೆ, ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಅವರು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು ಆಲ್ಝೈಮರ್‍‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ (Getty Images)

ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ ತೀವ್ರ ಮರೆವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು nhs.uk ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ (Getty Images)

ಆಲ್ಝೈಮರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ನಿಯಮಿತ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಕಿಂಗ್ (Getty Images)

ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೃದಯ - ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ-ಸಂಬಂಧಿತ ಲಾಭಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಲ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ (Getty Images)

ಏನಿದು ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ?: ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಭರಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕಾಲುಗಳು, ತೋಳುಗಳು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 60ರಿಂದ 90 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳು ಮುಖ್ಯ:

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ: ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಧೂಮಪಾನವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್​ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

