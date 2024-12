ETV Bharat / health

ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಗಟ್ಟಿ: ತಜ್ಞರ ಮಾತು - COUPLE EXERCISE FOR WEIGHT LOSS

Couple Exercise for Weight Loss: ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇವಲ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಬಂಧವೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಷ್ಯನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಜಿಮ್ ಬಾಲ್ ನೀಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೀಡಬೇಕು.

'ರಷ್ಯನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಚಲಿಸಬಾರದು, ತೋಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸಬೇಕು. ದೇಹದ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ (Journal of Strength and Conditioning Research) ಪ್ರಕಟವಾದ "ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ" (The Effects of Russian Twists on Core Strength and Stability) ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಒಂದೇ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಿಭಿನ್ನ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (pexels)

ಪ್ಲಾಂಕ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಲಾಪ್: ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ಲಾಂಕ್​ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಬಲಗೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಈ ‘ಪ್ಲಾಂಕ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಲಾಪ್’ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.