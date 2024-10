ETV Bharat / health

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯಪಡುತ್ತಾರಾ?: ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು

How to overcome phobias in your children: ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳು: ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬೆರೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಇದು ಸಹಜ ಅಭ್ಯಾಸವಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಪೋಷಕರ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಗಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ಕೆಲವು ಪಾಲಕರು ಈ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.