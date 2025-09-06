ETV Bharat / health

ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಹೂವು ಬೆಸ್ಟ್: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

Control Blood Sugar Naturally: ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜನರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆ ಹೂವು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹೂವು ಬೆಸ್ಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 6, 2025 at 5:26 PM IST

Control Blood Sugar Naturally: ಮಧುಮೇಹವು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಗವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಸೇವನೆಯಂತಹ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಿಡವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹಣ್ಣು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಲಾಭಗಳು ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ನೀವು ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹೂವು ಬೆಸ್ಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 2011ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳ ತೂಕ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು.

ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹೂವು ಬೆಸ್ಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ? ಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಡೊಸ್ಟೆಮ್‌ಗಳು ಮಧುಮೇಹ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಆಂಟಿ-ಎಜಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳುಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಡೊಸ್ಟೆಮ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹೂವು ಬೆಸ್ಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.
  • ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಖಿನ್ನತೆ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಹೂವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು?

  • ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳು ಮೃದು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ.
  • ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಬಾಳೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು
  • ಬಾಳೆ ಹೂವಿನ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರಕಾರಿ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಾಳೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್ ಆಗಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಈ ಹೂವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

