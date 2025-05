ETV Bharat / health

ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡಿ - DRINKING WATER ON EMPTY STOMACH

Published : May 6, 2025 at 12:59 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Health Benefits Of Drinking Water On An Empty Stomach: ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎನ್ನುವರು. ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ರಿಸುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ಲವೇ?.

ಇಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್​ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಸೇವನೆ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ನೀರು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕ. ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಾಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಕರುಳುಗಳು ಮಲದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಬರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕರುಳುಗಳು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.