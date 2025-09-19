ತಣ್ಣೀರು, ಬಿಸಿನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ: ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ನಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ? ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ?
Published : September 19, 2025 at 11:40 PM IST
Health Benefits Of Bathing: ಸ್ನಾನ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರು ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದೈನಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಡುವ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ನಾನದ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ: ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನದಿಂದ ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳವರೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ರಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಜನರು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ, ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮೆದುಳು, ಹೃದಯ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಹೃದಯ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶೀತವಿರುವವರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು.
ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನಾನ: 'ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನಾನ' ಎಂದರೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಯೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 6 ರ ನಡುವೆ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಹಾಗೂ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿನೀರು ಆಯಾಸ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ: ಬಿಸಿನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಸಿಯಾಟಿಕಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೋವಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಿನೀರು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೇಹದ ಚರ್ಮದ ಹನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಬ್ ಸ್ನಾನ: ಎರಡು ರೀತಿಯ ಟಬ್ ಸ್ನಾನಗಳಿವೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ಸ್ನಾನ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಅತಿಸಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೀವ್ರ ಬೆನ್ನುನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಐದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ವಿರಾಮ ನೀಡಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಡಾ.ಜಿ. ಹರಿಕೃಷ್ಟ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯ
ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ: ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ 15-40 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ, ಮೂಳೆ ರೋಗಗಳು, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಪಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯೂತ, ವಾಕರಿಕೆ, ಕಾಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಜ್ವರ ಇರುವವರು ಈ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಲ್ತಾನ, ಮೆಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 15 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈ ಮಣ್ಣು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದಿಂದ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು, ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.