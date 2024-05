ETV Bharat / health

ಮಕ್ಕಳ ಆಲಸ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಂದ ಸರ್ಕಾರ: ಹೊರಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಡಲೇಬೇಕು! - increasing play time outside

Chinas recent laws on increasing play time outside to fight surging sedentary behaviour in children ( IANS )