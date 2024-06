ಚಪಾತಿ Vs ರೈಸ್: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? - Chapati Vs Rice Health Benefits

Chapati Vs Rice Which One is Better For Health: ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಶುರು ಆಗಲಿದೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನದ ಬದಲು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಗೋಧಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಗಳಲ್ಲಿ (ರೋಟಿ) ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಪಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಪಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಫಾಸ್ಪರಸ್, ನಾರಿನಂಶದಂತಹ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಆದರೆ, ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲುಟನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಈ ಬಲದಿಂದ ಆರಗಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಚಪಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಗೋಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ.. ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

2019ರಲ್ಲಿ "ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್" ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ನಿಜಾಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನ ಡಾ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಅನ್ನದ ಬದಲು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವವರು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್, ಪ್ರೊಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಕಡಿಮೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು?: ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಚಪಾತಿಯತ್ತ ವಾಲಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಧಾನಗತಿಯ ನಡಿಗೆ ದಿನ: ಇದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು ಅನೇಕ - world sauntering day