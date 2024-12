ETV Bharat / health

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಪಾತಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? - CHAPATI HEALTH BENEFITS

Chapati Benefits for Weight Loss: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚಪಾತಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ತಿಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

2019ರ Journal of Food Science and Technology ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಪಾತಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧಕ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು Whole grain chapati consumption improves cardiovascular risk factors in healthy adults ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಂಶ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಅದರಲ್ಲೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಚಪಾತಿಯು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಸಿವಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ತಿಂಡಿಗಳತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯಾ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಣಜ: