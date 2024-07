ಹಾರ್ಟ್​ ಬ್ಲಾಕ್​ ತಡೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಮಾರ್ಗ; ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮಾತು - plaque in the arteries of the heart

ETV Bharat / health

ಹಾರ್ಟ್​ ಬ್ಲಾಕ್​ ತಡೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಮಾರ್ಗ; ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮಾತು

Published : Jul 27, 2024

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್​ಗಳ (ಬ್ಲಾಕ್​) ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಗ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್​ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ರಿಸರ್ಚ್​​ ಫೌಂಡೇಷನ್​ (ಸಿಆರ್​ಎಫ್​) ಅಡಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ​​ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್​ಐಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್​ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಜರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಫ್ಲೇಕ್​ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್​ ರೂಪುಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಧೂಮಪಾನ, ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಮಧುಮೇಹ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್​ ಫುಡ್​ಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಔಷಧಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇನ್ಸಿಲಿಸಿರೊನ್​ ಎಂಬ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ ಅಪಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​ನ ಬೆಲೆ 1. 20 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಔಷಧಿಯು ಪಿಸಿಎಸ್​ಕೆ 9 ಜೀನ್​ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬು ಎಲ್​ಡಿಎಲ್​ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್​ಡಿಎಲ್​ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪಧಮನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್​ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್​ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀಯರ್​ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್​ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ ಎ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ಕುಮಾರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.