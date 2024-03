ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಿಪಿಆರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ: ಡಾ ದೇವಿಶೆಟ್ಟಿ - people to learn how to give CPR

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Mar 23, 2024, 4:26 PM IST