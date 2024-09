ETV Bharat / health

ಚಪಾತಿ ಹೀಗೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಪಾಯ: ತವದ ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್! - Roti on Direct Flame Cause Cancer

By ETV Bharat Health Team

Roti on Direct Flame Cause Cancer: ಚಪಾತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಬಹುತೇಕರು ಈ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತವೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದೆ.

2018 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 'Formation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Food During Cooking' ಎಂಬ ರಿಪೋರ್ಟ್​ನಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಜೆ.ಎಸ್. ಲೀ, ಜೆ.ಎಚ್. ಕಿಮ್, ವೈ.ಜೆ. ಲೀ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಸಿಲಾಮೈಡ್, ಹೆಟೆರೊಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ (HCA), ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಕ್ಲಿಕ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು (PAH) (ವರದಿ) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯದ ತಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: