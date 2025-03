ETV Bharat / health

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮಾವು ಸೇವಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ? ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ - CAN DIABETICS EAT MANGO OR NOT

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : Mar 31, 2025, 12:29 PM IST