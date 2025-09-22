ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
Pre-diabetes prevention tips: ಏನಿದು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ? ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 22, 2025 at 6:30 PM IST
Pre-diabetes prevention tips: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಜನರು ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೇನು? ಅದು ಮಧುಮೇಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಚಯಾಪಚಯ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ 100ರಿಂದ 125 ಹಾಗೂ ಅದೇ ಊಟದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ 140ರಿಂದ 200 ಇದ್ದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀ ಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀ ಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಯೋಕ್ಲಿನಿಕ್ (mayoclinic) ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹದಗೆಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ: ಪ್ರೀ ಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ (clevelandclinic) ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು:
- ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು
- ಕಡಿಮೆಯಾದ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ
- ನೆನಪು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
- ಯಾವಾಗಲೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವುದು
- ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ
- ಸೌಮ್ಯ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ
- ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಆಕ್ರಮಣ
ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಧುಮೇಹವಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು (Centers for Disease Control and Prevention) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಕ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನರ ಹಾನಿಯೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ರೀತಿಯ ಮೂತ್ರ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಶೋಧನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಜನರು ರೆಟಿನಾ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಈಗ ಆಹಾರೇತರ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅಸಮತೋಲನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಮಧುಮೇಹದ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಧುಮೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್: ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ: ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಬಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನೀವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬಿಪಿಯ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಧುಮೇಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 27ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸೆಮಾಗ್ಲುಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಟಿರ್ಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್ ನಂತಹ GLP1 ರೆಸಪೆಟೋರ್ ಅಗೊನಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (CDSCO) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ರಿಟೋನವಿರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಫಾರ್ಗ್ಲಿಪ್ರಮೈನ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳು ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಧುಮೇಹ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಪಿ.ವಿ.ರಾವ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.