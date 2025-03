ETV Bharat / health

ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್​ Vs ದೂರದ ವಾಕಿಂಗ್ ​: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ - BRISK VS LONG DISTANCE WALKING

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ : ದೂರದ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಮ್ಲಜನಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು : ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ : ದೂರದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ಯೂಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ : ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮೃತಪಡುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 3ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದೂರದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವವರು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.

ವೇಗವಾಗಿ & ದೂರದವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ? ಒಬೆಸಿಟಿ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವುದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 3,500 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಜನರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಚಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳು, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ದೂರದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ದೀರ್ಘ ದೂರ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ದೂರ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(JAMA- Journal of the American Medical Association) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'Association of Step Volume and Intensity With Weight Loss in Overweight Adults' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ. ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.