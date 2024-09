ETV Bharat / health

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​ನಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ?: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವೇ ತಿಳಿಯಿರಿ - World Health Organization study

By ETV Bharat Health Team

Brain cancer from the phone?: ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದವು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೇಡಿಯೊ ತರಂಗಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ಲಿಯೊಮಾ ಟ್ಯೂಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಬಪಡಿಸಿದೆ.

ARPANSA ಸಂಶೋಧನೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ: WHO ಪರವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ (ARPANSA) ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಗೂ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ IARC ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?: 2011ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (IARC) ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಿದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಗ್ಲಿಯೋಮಾ ಟ್ಯೂಮರ್​ಗಳು ವೈರ್​ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.