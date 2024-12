ETV Bharat / health

ದೇಹದ ತೀವ್ರ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ - BODY PAIN HOME REMEDIES

By ETV Bharat Health Team

Body Pain Reason: ಹಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಿವರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಹೆಪಟೊಲಜಿ (Journal of Clinical and Translational Hepatology - JCTH) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 'ಅಸೆಟಾಮಿನೋಫೆನ್- ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಇಂಜುರಿ: ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್' (Acetaminophen-Induced Liver Injury: Mechanisms and Clinical Implications) ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ (ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ). ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೋವುಗಳು ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ದೇಹದ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (freepik)

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ: ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ದೆ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಮಾರು 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.