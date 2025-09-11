ಬಿಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ, ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್!
ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : September 11, 2025 at 8:41 PM IST
Health Benefits Of Black Garlic: ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾದ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಅದರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಔಷಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಬಿಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ?: ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಆಗುತ್ತದೆ. ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಔಷಧದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಲಾಭಗಳು:
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಟೇಕ್ ಓಪನ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು, ಎಪಿಡಿಡೈಮಲ್ ಕೊಬ್ಬು, ಯಕೃತ್ತಿನ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯು ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬಿಎಎಂಎಸ್ (ಆಯುರ್ವೇದ) ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಲಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗುಣಗಳ ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಹಾಗೂ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಡಲಾದ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು, ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು ಅರ್ಜಿನೈನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 18 ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಜನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
- ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಸೇವನೆಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಉರಿಯೂತದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ವಿಷವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.
- ಸೇವನೆಯು ಆಲ್ಝೈಮರ್ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಇದ್ದು, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಾರ ಅಥವಾ ರಸವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಾಜಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರವಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ (NCBI) ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿನ್ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಔಷಧಿಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್, ಆ್ಯಆಂಟಿಫಂಗಲ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1, ಬಿ6, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ತಾಮ್ರ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಲವಣಗಳು ಅಜೋಯೆನ್ ಅಲಿನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.