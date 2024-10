ETV Bharat / health

ತಡವಾಗಿ ಉಪಹಾರ, ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಎದೆಯುರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ?: ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ?

What are The Best Times to Eat?: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವುದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ತಡವಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ.. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಎದೆಯುರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುವುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನನಾಳದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯು ಸಡಿಲವಾದಾಗ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ದ್ರವಗಳು ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಿಡಿಟಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ.. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇಲಾಗಿ.. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಸಾಲೆಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಬಹುದು. ಕರಿಮೆಣಸು, ಮೆಣಸು, ಹಸಿಮೆಣಸು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ.. ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ ಸೋಂಕು ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.