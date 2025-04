ETV Bharat / health

ಊಟದ ಬಳಿಕ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ Diabetes & Heart Attack ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ: ತಜ್ಞರ ಮಾತು - BENEFITS OF WALKING AFTER MEALS

Published : April 28, 2025 at 1:32 PM IST

By ETV Bharat Health Team

ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ

Benefits of Walking After Meals: ಬೊಜ್ಜು ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತ (Diabetes And Heart Attack) ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕರು ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ?: ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಊಟದ ನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟದ ಬಳಿಕ ಲಘುವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್​ ಲೆವಲ್​ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ: ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲಗಿದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್- 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ನಾವು ಲಘುವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.